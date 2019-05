Earthworm Jim torna in esclusiva su... Intellivision Amico!

Doug TenNapel e Tommy Tallarico confermano di essere impegnati nello sviluppo di un nuovo capitolo della serie di Earthworm Jim. Il progetto, a detta degli autori della saga dell'anellide più coraggioso della storia dei videogiochi, sarà disponibile solo ed esclusivamente su Intellivision Amico.

Presentata a fine ottobre tra lo stupore generale degli addetti al settore e i fan di videogiochi cresciuti a pane ed esperienze arcade con i sistemi pre-Nintendo, Intellivision Amico sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2020 ad un prezzo di lancio che dovrebbe essere compreso tra i 150 e i 180 dollari. La console ospiterà solo ed esclusivamente giochi in 2D con rating E10+ o inferiore, con prezzi per titolo che non supererà gli 8 dollari.

Il nuovo atto della serie di Earthworm Jim, di conseguenza, dovrebbe fare ampio uso del chip dedicato di Intellivision Amico che promette di regalare esperienze ludiche bidimensionali ad altissima qualità, analoga o persino superiore a quella delle altre console.

Nel corso dei prossimi mesi, Tallarico e TenNapel contano di mostrarci delle immagini di gioco e un trailer esplicativo per tuffarci ancora una volta nel colorato universo di questa epopea lanciata nel 1994 su SEGA Genesis e riproposta negli anni seguenti sulle piattaforme più disparate.