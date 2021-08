Intellivision Amico: il lancio è stato rinviato per l'ennesima volta

La pandemia di Coronavirus ha causato parecchie difficoltà, e nonostante il mondo stia tornando lentamente quello di un tempo, gli strascichi perdurano ancora oggi. L'ultima vittima è Intellivision Amico, console che ha subito un ulteriore ritardo.

Descritta come una console unica nel suo genere e indirizzata a famiglie e gruppi di amici, Intellivision Amico è basata sul classico dispositivo degli anni '80 firmato da Mattel. Inizialmente prevista per il mese di ottobre 2020, è stata prima rinviata all'aprile del 2021 e poi al 10 ottobre 2021. Quest'oggi, in una mail inviata agli utenti che hanno effettuato il preordine, Intellivision ha comunicato che il lancio della console subirà un ulteriore posticipo: la nuova data non è stata svelata, ma dovrebbe essere collocata prima della fine di quest'anno.

"Avevamo pianificato il lancio di Amico nell'autunno del 2020, ma abbiamo dovuto adattarci nel bel mezzo di una pandemia e questo ha scombinato i nostri piani produttivi. Nonostante tutti i nostri sforzi, stiamo fronteggiano una carenza di materiali internazionale senza precedenti, e ci scusiamo per aver posticipato ancora una volta la data di lancio. Nonostante questi problemi alle forniture, ci stiamo impegnando per consegnare le unità preordinate entro la fine di quest'anno. Questo ci permetterà di ottimizzare meglio il nostro sistema operativo per lo sviluppo dei futuri giochi".

Intellivision ha poi concluso specificando che tutti coloro che hanno preordinato la console riceveranno un regalo molto speciale via email la prossima settimana.