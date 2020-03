Intellivision Amico VIP Edition prenotabile dal 31 marzo, presentati 23 giochi in video

Con un aggiornamento del proprio sito ufficiale, Intellivision Entertainment ha fatto sapere che il prossimo 31 marzo verranno aperti i pre-ordini di Intellivision Amico, console presentata nel 2018 e indirizzata ai nostalgici e alle famiglie.

All'apertura delle prenotazioni verranno messe a disposizione tre differenti opzioni d'acquisto per la VIP Edition: per la prima volta, sarà possibile accaparrarsi le colorazioni Glacier White (249 dollari) e Graphite Black (249 dolari), e in aggiunta verrà offerta una seconda opportunità di preordinare la versione Vintage Woodgrain (279 dollari), andata sold-out in pochissimo tempo lo scorso gennaio. Si tratta di un'occasione imperdibile per tutti coloro che si sono persi la Founders Edition, limitata a sole 2600 unità (numero non scelto a caso e ispirato al più grande rivale di Intellivision, Atari 2600!).

Tutte le VIP Edition includeranno al loro interno due controller wireless bluetooth con touch screen, un pacchetto di cinque giochi, una carta acquisti dal valore di 25$ spendibile sullo store dedicato, uno sconto del 25% sul merchandising online, la carta collezionabile lenticolare "Running Man" autografata da Tommy Tallarico, e tre colonne sonore in formato digitale, inclusa "Earthworm Jim Anthology". Coloro che riusciranno ad preordinare un Intellivision Amico VIP Edition (le scorte saranno limitate) dovranno depositare una caparra di 100 $.

Contestualmente all'annuncio dell'apertura dei preordini, Intellivision ha pubblicato un trailer gameplay che mostra in azione ben 23 giochi destinati al sistema, alcuni dei quali mai annunciati e mai visti prima. Per iscrivervi alla newsletter e rimanere aggiornati sulle prenotazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Intellivision Amico.