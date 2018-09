Intellivision: la nuova console sarà presentata a ottobre

Non solo Atari: anche Intellivision sta per tornare nel mondo dei videogiochi con una console che verrà presentata ufficialmente durante il Portland Retro Gaming Expo, in programma dal 19 al 21 ottobre.

La compagnia non ha rivelato alcun dettagli sulla piattaforma e ad oggi non sappiamo nulla riguardo design, specifiche tecniche e giochi compatibili, tuttavia la scelta di uno show dedicato al retrogaming per il "debutto in società" farebbe pensare ad una console fortemente orientata al passato.

Lanciata da Mattel nel 1979, Intellivision è rimasta in produzione fino alla prima metà degli anni '80 riscuotendo un discreto successo e riuscendo a combattere ad armi pari con i rivali dell'epoca come Atari VCS 2006, Spectrum, Commodore 64 e Colecovision. Oltre 100 giochi sono stati lanciati nel corso degli anni tra cui Auto Racing, Major League Baseball, Dragonfire, Dracula, Shark Shark, Astrosmash, Popeye, Congo Bongo, Commando, Burger Time, Bump n Jump, Space Armada e Dig Dug, solamente per citarne alcuni. Non ci resta che attendere poco più di un mese per sapere tutto sul ritorno dell'Intellivision.