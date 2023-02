L'intenso allenamento di Chun-Li in un cosplay di Street Fighter

I recenti video gameplay di Street Fighter 6 rilasciati da Capcom non fanno altro che innalzare l'attesa per quello che è considerato il picchiaduro più bramato dagli appassionati e dai professionisti nel prossimo periodo. Gettiamoci nella mischia in anteprima con questo cosplay di Chun-Li da Street Fighter.

Tra il cast di protagonisti della sesta iterazione del picchiaduro di Capcom ci sarà ovviamente anche Chun-Li, tritagonista della saga e principale protagonista femminile. In Street Fighter 6 Chun-Li sarà tuttavia diversa da come la ricordiamo.

Sconfitta la Shadaloo guidata da M. Bison, l'ex agente veterana dell'Interpol dovrà prendersi cura di Li-Fen, una delle vittime nell'incidente della luna nera. Amata dalla comunità locale, Chun-Li vive tenendo lezioni di kung-fu.

La prima combattente donna della serie acquisirà dunque una prospettiva più filosofica, calma e radiosa, simboleggiata da un cambio di outfit. Chun-Li indosserà infatti un abito celeste chiaro, elegante ma ugualmente comodo per i combattimenti.

In questa interpretazione della cosplayer Clau Bailarinita torniamo però indietro ai tempi in cui Chun-Li era una guerriera feroce come una tigre. Immersa in uno dei suoi allenamenti, la combattente cinese è prima concentrata nella posa difensiva e poi impegnata in un calcio alto che lascia intravedere la possente muscolatura delle gambe. Vi ricordiamo che il costume classico di Chun-Li sarà disponibile anche in Street Fighter 6.