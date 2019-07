Inter, è ufficiale: è Stermy il volto di 'Not For Everyone'

L’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte è al lavoro sulla nuova squadra 2019/2020 con l’arduo compito di trovare il degno sostituto di Icardi, escluso dal progetto, e inserire al meglio i nuovi innesti tra cui Godin e Barella.

La società, nel mentre, ha presentato la nuova campagna mediatica che mira a diffondere il brand Inter in modo più capillare e in ambienti al di fuori dal calcio.

L’obiettivo è inserirsi fra i grandi marchi globali, come ha sottolineato il presidente Steven Zhang: “Con Not For Everyone vogliamo raccontare la nuova era dell'Inter. Quella che affronta le proprie sfide con coraggio e intraprendenza. E che accoglie a braccia aperte chi, come noi, vuole fare la differenza in campo e fuori”.

Per farlo la società ha deciso di raccontare le storie di cinque personalità che sono arrivate a realizzare i propri obiettivi nei rispettivi campi d’appartenenza, sposando i valori del calcio e dello sport più in generale: coraggio, sacrificio e tenacia.

Tra Airton Cozzolino, surfer e campione del mondo di kitesurf, Duan Jin Ting, ballerina cinese fondatrice del collettivo di danza contemporanea D.Lab Dance, Omer, storico writer milanese e Jessica Kahawaty, modella libanese, filantropa e ambasciatrice per i diritti umani, spunta anche il volto di Alessandro “Stermy” Avallone, come aveva già suggerito il ciuffo inconfondibile presente nel teaser dell’evento rilasciato il 28 giugno.

“Alessandro 'Stermy' Avallone, pro gamer italiano, è uno dei più forti giocatori di tutti i tempi nella categoria degli FPS.” È con queste parole che l’Inter presenta il giocatore che più di tutti negli ultimi vent’anni ha rappresentato l’Italia nel mondo esport, rimanendo sempre in vetta nella classifica dei più vincenti, prima che arrivassero le vittorie di Ettore “Ettorito97” Giannuzzi su PES e Andrea Mengucci su MAGIC Arena.

Per Avallone un totale di 234.000 $ guadagnati in carriera con un fratello minore, Thomas “HAL”, che ne ha voluto seguire le orme.

Campione su Shootmania, Quake e Painkiller, ma anche su FIFA, è uno specialista degli FPS: lo dimostra anche la recente vittoria alle fasi online del Twitch Rivals su Apex Legends, titolo uscito a febbraio scorso.