IO Interactive, aperto un nuovo studio in Inghilterra: quali giochi produrrà?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse notizie relative all'espansione della software house di Hitman con l'apertura di nuove sedi: nel 2021 IO Interactive ha aperto uno studio a Barcellona, seguendo la scia del grande successo di Hitman 3 ampliando la portata dell'azienda nel mercato videoludico.

Stessa cosa dicasi per quanto accaduto qualche anno prima ancora, con l'apertura di una nuova sede di IO Interactive a Malmö, in Svezia. Sulla falsa riga di quanto accaduto in precedenza, la software house ha deciso di espandersi ulteriormente con la creazione di uno studio a Brighton, in Inghilterra. IO Interactive ha grandi progetti per il proprio futuro e, grazie alla collaborazione del neonato team ai prossimi importanti titoli in arrivo in un futuro non meglio definito, gli sviluppatori di Hitman hanno tanto da offrire al proprio pubblico.

"Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di aprire il nostro prossimo studio a Brighton, dove vediamo un enorme potenziale per espandere il nostro incredibile team e attrarre i migliori talenti della scena dello sviluppo del Regno Unito", dichiara il CEO Hakan Abrak. Tra lo sviluppo di Project 007 ormai avviato da qualche anno (le dichiarazioni ufficiali sul titolo sono giunte nel corso del 2020) e del GDR Fantasy Online di cui è giunto in rete il primo artwork solo nel mese di febbraio, le novità sembrerebbero essere tutt'altro che dietro l'angolo. Tuttavia, come affermato in concomitanza all'annuncio di questa grande apertura, la software house ha dichiarato che il team "Potrà lavorare in modo trasversale su diversi progetti".