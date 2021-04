IO Interactive apre un nuovo studio a Barcellona dopo il successo di Hitman 3

Io Interactive sta trascorrendo un periodo d'oro: Hitman 3, ultima opera dello studio, ha ricevuto il consenso della critica internazionale ed è diventato immediatamente profittevole, recuperando i costi di sviluppi in appena 7 giorni. A tutto ciò si unisce la soddisfazione per aver pubblicato il titolo in completa autonomia, senza il supporto di un publisher esterno.

Le vendite stanno andando a gonfie vele, e nonostante non siano state sufficienti a spingere Hitman 3 nella TOP 10 USA, si sono rivelate superiori del 300% rispetto a quelle di Hitman 2, la cui distribuzione venne affidata ad un gigante come Warner Bros. Games. È in questo clima di soddisfazione e felicità che arriva l'annuncio dell'apertura di un terzo studio di IO Interactive in quel di Barcellona, che va ad affiancare la sede originale di Copenaghen, in Danimarca, e la filiale di Malmo, in Svezia, per un totale di oltre 200 sviluppatori.

"IO Interactive Barcellona diventerà il terzo studio ad unirsi al nostro impegno per la creazione di esperienze fenomenali per i nostri giocatori e le nostre community. Tutti e tre gli studi hanno degli sviluppatori estremamente talentuosi e intenzionati a lasciare un segno nella nostra industria. [...] Pensate a noi come ad un unico studio, in differenti luoghi", ha dichiarato il CEO Hakan Abrak.

Il futuro di IO Interactive appare roseo: oltre al supporto post-lancio di Hitman 3, la compagnia sta lavorando ad una nuova IP ambientata in un nuovo universo e su un gioco dedicato a James Bond 007, ed ha inoltre espresso la volontà di diventare un publisher per le terze party.