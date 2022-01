IO Interactive: la casa di Hitman acquistata da Microsoft? Insider lancia l'ipotesi

Dopo essere stata per anni sotto etichetta Square Enix, dall'estate 2017 IO Interactive è tornato ad essere uno studio indipendente, portando avanti in autonomia la storica serie di Hitman con l'uscita del terzo atto della nuova trilogia dedicata all'Agente 47 all'inizio del 2021.

Come testimoniato anche dalla nostra recensione di Hitman 3, il gioco ha confermato ancora una volta le grandi qualità dello studio danese, motivo per cui potrebbe aver attirato le attenzioni di un grande colosso dell'industria videoludica. Stando a quanto affermato su ResetEra dal noto insider Krobrille, Microsoft sarebbe interessata ad acquistare IO Interactive e che l'arrivo della Hitman Trilogy sul Game Pass potrebbe essere un primo segnale verso questa direzione.

"Ci sono segnali piuttosto ovvi di una buona relazione tra le due parti, che potrebbe diventare ancora più grande con Project Dragon", dice l'insider ripartendo da un tweet del "collega" Jez Corden, il quale, rispondendo ad un suo follower circa l'ingresso di IO Interactive, ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe muoversi verso tale direzione. "Jez non sta confermando niente, ha solo riportato ciò che molti di noi onestamente già pensano", prosegue Krobrille, aggiungendo però che "Se tutto ciò porterà ad una effettiva acquisizione, sono piuttosto sicuro che nessuno lo sappia con certezza".

Si tratta quindi di semplici speculazioni da parte degli insider, quindi non c'è nulla di certo su questa possibilità. Ma se davvero dovesse consumarsi il matrimonio tra Microsoft e IO Interactive, vi piacerebbe l'idea?