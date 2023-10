IO Interactive compie 25 anni: tutte le novità tra Hitman, Project 007 e Project Fantasy

Dopo le celebrazioni di Rockstar per i 10 anni di GTA 5 e GTA Online, è tempo di festeggiamenti anche per IO Interactive. La casa di sviluppo danese che ha dato i natali alla serie di Hitman compie 25 anni e ricorda il grande evento con tante iniziative che coinvolgono i fan dell'Agente 47.

La software house di Copenhagen ripercorre così la propria storia con un sito web dedicato che invita gli appassionati di IOI a compiere un tuffo nei ricordi, per poi volgere lo sguardo al futuro e riallacciarsi al presente offrendo loro degli approfondimenti sulla cultura e sulla visione delineata dal team che ha dato forma alla serie di Hitman.

Il cuore pulsante delle iniziative di IO Interactive, non a caso, è rappresentato proprio da Hitman World of Assassination. I giocatori sono invitati a unirsi ai festeggiamenti per le venticinque candeline spente da IOI partecipando alle attività di due Bersagli Elusivi 'Bad Boy' e 'The Food Critic' che torneranno rispettivamente dal 13 al 23 ottobre e dal 20 al 30 ottobre, con in mezzo la missione The Drop da completare a partire dal 27 ottobre.

Sempre nel World of Assassination di Hitman saranno disponibili nuove sfide e tanti costumi per i giocatori che vorranno festeggiare i 25 anni di IOI insieme agli altri emuli dell'Agente 47, con attività da svolgere nell'evento Halloween The Mills Reverie in arrivo il 26 ottobre e la Purple Streak Suit sbloccabile come drop di Twitch. I patiti della serie saranno poi felici di sapere che Hitman Blood Money Reprisal è destinato ad approdare su Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android entro la fine dell'anno.

IO Interactive coglie infine l'occasione per ricordare alla community di essere ancora impegnata nello sviluppo di Project 007, l'avventura con protagonista un giovane James Bond, e Project Fantasy, il GDR in esclusiva Xbox conosciuto anche come Project Dragon.