IO Interactive conferma di star sviluppando Hitman 3 insieme ad una nuova IP

All'interno di un nuovo video documentario pubblicato su YouTube da Noclip, IO Interactive ha discusso del futuro della software house celebre per aver dato vita al franchise di Hitman.

Dopo il turbolento periodo attraversato dopo la separazione con Square-Enix, sembra che le cose per la casa di sviluppo danese stiano ora andando per il verso giusto. È stato persino possibile ampliare lo staff della compagnia e aprire una nuova sede a Malmö, in Svezia. Proprio qui - come viene espressamente dichiarato nel video in questione a partire al minuto 36:30 circa - sta già iniziando a prendere forma Hitman 3, nuovo episodio della serie stealth incentrata sugli assassini del gelido Agente 47. Interessante notare come, dopo averla abbandonata con il secondo capitolo uscito nel 2018, IO Interactive stia riprendendo in considerazione la pubblicazione ad episodi per questa nuova iterazione del franchise.

Lo studio principale di Copenaghen, invece, sta operando in gran segreto: la software house sta infatti sviluppando una nuova IP, che potrebbe aiutare IO Interactive a crescere ulteriormente a livello professionale e a cimentarsi in nuove esperienze creative.

Rimaniamo dunque in attesa di conoscere ulteriori dettagli su questi due progetti. Probabilmente ne sapremo di più all'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett (quest'ultima già confermata al lancio per la fine del 2020). Approfittiamo dell'occasione per segnalarvi che è da poco stata svelata la nuova mappa siberiana di Hitman 2.