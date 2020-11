IO Interactive oltre Hitman 3: presto l'annuncio del nuovo videogioco

Con un messaggio condiviso sui social, i vertici della software house danese IO Interactive fissano la data e l'ora dell'evento di presentazione del loro prossimo videogioco.

In base alle informazioni condivise dall'azienda di Copenhagen, il New Project Reveal si terrà alle ore 15:00 italiane di domani, giovedì 19 novembre. Con ogni probabilità, si tratterà del gioco preannunciato lo scorso mese di ottobre con la conferma della collaborazione tra WB Games e IO Interactive per lo sviluppo, appunto, di un nuovo titolo da destinare all'utenza PC e console.

Per l'occasione, il presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment, David Haddad, manifestò tutto il suo entusiasmo per la partnership siglata con la software house attualmente al lavoro su Hitman 3 spiegando di essere "davvero felice di portare avanti questa collaborazione con l'eccellente squadra di IO Interactive. Quei ragazzi hanno alle spalle una lunga tradizione di giochi diventati iconici, e per questo non vediamo l'ora di unire le nostre forze con loro per compiere questa ulteriore impresa e offrirvi un'esperienza di gioco di alto livello su PC e console".

Appuntamento alle ore 15 di domani pomeriggio, quindi, per scoprire cosa bolle in pentola e assistere alla presentazione ufficiale del nuovo titolo di IO Interactive.