IO Interactive oltre Hitman: in sviluppo un GDR fantasy online, ecco il primo artwork

Conclusi i passaggi richiesti dal cambio di nome di Hitman 3 in Hitman World of Assassination, per IO Interactive è giunto il tempo di lasciare la dimensione stealth dell'Agente 47 per imbarcarsi in una nuova avventura che li impegnerà, da qui ai prossimi anni, nello sviluppo di un nuovo GDR fantasy online.

A darne conferma è la stessa software house danese con una lettera aperta indirizzata a tutti fan dello studio. Nel messaggio, gli esponenti di IOI ripercorrono le tappe del lungo viaggio intrapreso con la serie di Hitman e spiegano di essere impegnati nella realizzazione di "un mondo tutto nuovo che darà inizio a una nuova proprietà intellettuale: sarà un gioco di ruolo fantasy online. Si tratterà di un'esperienza interattiva costruita per intrattenere i giocatori ed espandersi per molti anni a venire".

La realizzazione di questo ambizioso gioco di ruolo fantasy ambientato in una dimensione multiplayer, sottolinea IOI, non comporterà la fine della serie di Hitman o tantomeno l'abbandono di altri progetti. I vertici di IO Interactive rimarcano il concetto dichiarando che "ora IOI abbraccia più studi distinti, da Copenaghen a Malmo nel nord fino alla calda Barcellona a sud. Ogni studio partecipa attivamente allo sviluppo di tutti i nostri videogiochi, ivi compresa la nuova impresa del nostro prossimo GDR fantasy online. Questo è solo l'inizio del nostro viaggio in questo nuovo mondo che stiamo costruendo".

In cima alla notizia potete ammirare l'artwork pubblicato da IOI per celebrare l'annuncio di questo GDR fantasy multiplayer che inaugurerà la prossima IP degli autori di Hitman.