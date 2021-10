IO Interactive, incassi da record: +136% grazie al successo di Hitman 3

Lasciatasi ormai alle spalle la separazione da Square-Enix, IO Interactive sembra aver decisamente imboccato la strada giusta. La compagnia di sviluppo danese è in netta crescita finanziaria, stando agli ultimi dati diffusi da GamesIndustry.biz, e gran parte del successo è dovuto all'ottima accoglienza riservata a Hitman 3.

IO Interactive ha incassato un profitto di 42 milioni di dollari USD, un vistoso balzo in avanti rispetto all'anno fiscale precedente, in cui lo studio si è fermato a 1,8 milioni di dollari. Le entrate, nel frattempo, sono aumentate del 136% passando da $33 milioni a $78 milioni nell'ultimo anno.

Cifre estremamente incoraggianti per IO Interactive, che del resto aveva già rivelato come Hitman 3 vendesse addirittura il 300% in più rispetto ad Hitman 2. Dopo aver collaborato con Square-Enix per il lancio del primo episodio della saga World of Assassination, la software house ha stretto una partnership con Warner Bros. Interactive per la distribuzione del secondo capitolo, fino ad arrivare alla completa indipendenza con Hitman 3. I numeri stanno dando ragione alle strategie attuate dai vertici della società, che d'ora in avanti possono guardare con più serenità ai progetti futuri.

Tra questi, impossibile non citare lo stealth game dedicato all'Agente 007 in via di sviluppo presso gli studi danesi. Nonostante il grande successo riscosso, la serie di Hitman è invece attualmente in pausa.