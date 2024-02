Intergalactic The Heretic Prophet è il nome della prossima esclusiva PS5?

Nel corso della serata è arrivata una misteriosa notizia che riguarda Sony Interactive Entertainment, dal momento che è stato da poco registrato un marchio che potrebbe essere legato ad una delle esclusive PlayStation 5 in lavorazione presso i team interni del colosso nipponico.

Ci stiamo riferendo a Intergalactic The Heretic Prophet, un marchio che Sony Interactive Entertainment ha registrato negli Stati Uniti nelle ultime ore. Stando al portale USPTO (United States Patent and Trademark Office), il marchio è stato registrato ieri, lunedì 12 febbraio 2024, ed è attualmente in attesa che qualcuno lo esamini e lo approvi.

Il motivo per cui tale marchio è un mistero per gli appassionati è molto semplice: le probabilità che si tratti di un videogioco sono molto alte, ma al tempo stesso il titolo non permette di comprendere di cosa si tratti. La totale assenza di informazioni fa sì che sia impossibile anche associare il titolo ad uno dei tanti team facenti parte dei PlayStation Studios.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere la prossima mossa di Sony, che potrebbe annunciare al pubblico il titolo (ammesso che si tratti di un gioco, ovviamente) durante uno dei prossimi eventi in streaming.

