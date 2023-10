International Dota 2 Championships 2023: il montepremi è ben più scarno che in passato

L'International Dota 2 Championships 2023 ha registrato il montepremi più basso dal 2014, attestandosi attorno a una cifra di 2,8 milioni di dollari. Sebbene possa sembrare una cifra ragguardevole, si tratta di una cifra nettamente inferiore alle soglie del passato.

Con l'abolizione del sistema del Battle Pass e la reintroduzione del cosiddetto "Compendio", l'abbassamento del montepremi è in verità un fenomeno non così imprevisto. Questo perché, per diversi anni, il premio in denaro del campionato era stato finanziato in crowdfunding dai giocatori di Dota 2 che acquistavano il Battle Pass.

Come dimostra il grafico che trovate in fondo a questo articolo, ci sono stati anni, come il 2019 e il 2021 in cui il premio in palio ha raggiunto anche gli 11 milioni di dollari, il che fa impallidire l'attuale ricompensa in palio nel torneo 2023. Sono lontani i tempi in cui il montepremi degli International di Dota 2 sfiorava i 40 milioni di dollari.

Se mischiamo il malcontento della community per la decisione di reintrodurre il Compendio al posto del Battle Pass con l'avversione alla scelta di ggbet come sponsor dello scorso anno, il declino delle vendite è matematico, con l'ulteriore stangata delle ricompense deludenti.

Va considerato, inoltre, che la base del montepremi è sempre di 1,6 milioni di dollari. Tutto ciò che viene aggiunto successivamente è merito del crowdfunding. Ciò significa che, se l'attuale premio è di 2,8 milioni di dollari, la cifra raccolta quest'anno è di 1,2 milioni di dollari, con un netto calo rispetto agli anni passati.