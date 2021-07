Interplay si prepara alla rinascita: importante annuncio in arrivo?

Interplay Entertainment si prepara a rinascere in una nuova veste. La storica etichetta molto attiva sin dagli anni '80 sia come sviluppatore che come publisher, che ha contribuito a dare vita a serie iconiche quali Fallout e Baldur's Gate, guarda verso il futuro promettendo importanti cambiamenti.

Ad annunciare questo nuovo corso è la compagnia stessa tramite un post sul suo profilo Twitter aperto in tempi recentissimi, che rivela come il 28 luglio 2021 verrà diffusa una comunicazione ufficiale in merito a quali saranno i cambiamenti a cui l'azienda andrà incontro prossimamente. Nulla viene anticipato, con Interplay che invita i fan a "tenersi pronti" e sintonizzati sui canali social della software house californiana il cui motto è "dai giocatori, per i giocatori". Altri indizi su questo rinnovo interno si possono trovare anche leggendo la descrizione del profilo di Interplay su Twitter, che parla di un rilancio fissato per ottobre 2021. Proprio il primo post della pagina richiama a questa misteriosa ripartenza prevista per gli ultimi mesi dell'anno, accompagnata da un breve ma chiaro messaggio: "Ottobre 2021, dove tutto inizia".

Non resta che attendere il 28 luglio per scoprire cosa bolle nella pentola di casa Interplay, e a quali trasformazioni andrà incontro. In tempi recenti Interplay si è occupata della riedizione di Baldur's Gate Dark Alliance su PS4, Xbox One e Switch. Per quanto riguarda invece una delle sue vecchie serie oggi in mano ad altri editori, negli scorsi mesi Microsoft potrebbe aver rivelato lo sviluppo di un nuovo capitolo di Fallout.