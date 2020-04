L'interprete di Joel in The Last of Us Part 2 preannuncia grandi novità

Troy Baker, doppiatore e interprete incredibilmente noto nel mondo videoludico, nelle scorse ore ha messo all'erta tutti i suoi seguaci su Twitter anticipando l'arrivo di grandi novità.

L'artista, che negli anni da dato vita a personaggi come Joel in The Last of Us (Part 1 e 2), Sam Drake in Uncharted 4 Fine di un Ladro, Booker DeWitt in BioShock Infinite e Higgs in Death Stranding, ha scritto poche, ma eloquenti parole: "Sono in arrivo alcune, grandi notizie. Rimanete sintonizzati".

Di cosa si tratterà? Molti dei suoi fan, prevedibilmente, hanno subito associato la sua dichiarazione a The Last of Us Part 2, che è sicuramente il suo progetto più atteso in assoluto. Il blockbuster di Naughty Dog, purtroppo, è stato recentemente rinviato a causa della pandemia da Coronavirus, poiché l'emergenza sanitaria in corso avrebbe impedito a Sony di effettuare una distribuzione capillare delle copie fisiche a livello globale. Il colosso giapponese ha preferito non indicare una nuova data di lancio, pertanto la fame d'informazioni da parte dei fan di The Last of Us Part 2 è più che comprensibile.

Non è detto, in ogni caso, che Baker si sia riferito al gioco di Naughty Dog. È possibile che il doppiatore abbia altro in cantiere, magari una collaborazione con un'altra software house per un gioco differente. La certezza l'avremo solamente quando condividerà con tutti noi le grandi notizie che ha promesso.