Inti Creates annuncia Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX per Nintendo Switch

Nel corso del BitSummit 2018 svoltosi a Kyoto nella giornata di ieri, lo sviluppatore Inti Creates ha annunciato Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX per Nintendo Switch, nuovo capitolo della saga Azure Striker Gunvolt.

In Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX i giocatori non controlleranno il protagonista della serie Gunvolt, bensì l'anti-eroe Copen. È possibile vederlo in azione nel trailer dell'annuncio, che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Purtroppo, non sono state svelate molte altre informazioni: il titolo è stato annunciato esclusivamente per Nintendo Switch, ed è privo di prezzo e di una data d'uscita. Il team di sviluppo ha assicurato che nuovi dettagli verranno svelati durante l'estate. Intanto, in galleria potete anche ammirare la key art e due screenshot.

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX non è stato l'unico gioco svelato da Inti Creates nella giornata di ieri. Lo sviluppatore giapponese ha anche annunciato Bloodstained: Curse of the Moon per PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo 3DS e PC, un gioco d'azione 2D che ricorda molto da vicino i classici Castlevania. Il progetto è in realtà uno spin-off di Bloodstained: Ritual of the Night, realizzato grazie al raggiungimento di uno degli obiettivi della campagna Kickstarter del titolo di Koji Igarashi. Verrà regalato a tutti i finanziatori che hanno optato per il tier da 28$ (o superiore), gli altri giocatori potranno acquistarlo a 9,99 euro.