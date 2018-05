Into The Breach con Kenobit, Detroit Become Human e Rainbow 6 tra le dirette del 28 maggio

Sono ben tre gli appuntamenti live previsti sul canale Twitch di Everyeye.it per la giornata di oggi, dedicati a Detroit Become Human, Into The Breach (con Fabio "Kenobit" Bortolotti) e Rainbow Six Siege.

Into The Breach con Kenobit (Ore 16:00)

Alle 17:00 spazio a Fabio "Kenobit" Bortolotti che giocherà un diretta con il nuovo gioco degli autori di Faster Than Light (FTL).

Detroit Become Human (Ore 17:00)

Nuova diretta dedicata all'apprezzato gioco di David Cage, ora disponibile su PlayStation 4.

Rainbow Six Siege (Ore 21:00)

RNade_ chiude la giornata con una nuova live su Rainbow Six Siege, mostrando le ultime novità dello sparatutto tattico di Ubisoft.

