Into the Pit: Humble Games presenta un nuovo FPS roguelite in arrivo su Xbox Game Pass

In occasione dello showcase targato Xbox della Gamescom 2021, il producer Humble Games e lo sviluppatore Nullpointer Games hanno presentato Into the Pit, un intrigante FPS in uscita su PC e Xbox One e incluso in Xbox Game Pass.

Come descritto dagli stessi sviluppatori, Into the Pit è "Un frenetico roguelite retro-FPS! Come membro di una famiglia di mistici cacciatori vieni convocato in un villaggio maledetto, attratto dalle voci di un portale demoniaco. La magia oscura ha sopraffatto il villaggio e tocca a te salvare i sopravvissuti, accrescere i tuoi poteri e viaggiare nella Fossa".

Tra le caratteristiche principali del gioco vale la pena citare la presenza di molteplici incantesimi da combinare per scatenare una forza magica sempre maggiore e superare i mutevoli e infidi che i giocatori incontreranno nel corso dell'avventura. Non mancherà la possibilità di potenziare e personalizzare il proprio arsenale magico attraverso i vari negozi che si sbloccheranno in tutto il villaggio. Infine, chiavi e rune raccolte consentiranno di accedere a sfide e personaggi segreti.

Durante lo show Humble Games ha presentato una carrellata di titoli che arriverà su Xbox Game Pass. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Into the Pit uscirà il prossimo 19 Ottobre su PC e console Xbox One. Il gioco sarà incluso dal day one nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass.