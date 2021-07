Intravenous: arriva su PC il mix tra Splinter Cell e Hotline Miami

Oggi il catalogo di Steam si è arricchito con un nuovo prodotto palesemente ispirato ad alcuni classici del mondo dei videogiochi e che in poche ore sta riscuotendo un discreto successo tra gli utenti del client Valve: Intravenous.

Per stessa ammissione dello sviluppatore, il titolo in questione non è altro che una lettera d'amore ai vecchi Splinter Cell e ad Hotline Miami. Non a caso, infatti, Intravenous aggiunge alla struttura di gioco del titolo pubblicato da Devolver Digital una serie di meccaniche stealth grazie alle quali il protagonista può agire nell'ombra, scassinare porte, manomettere sistemi elettrici ed eliminare furtivamente i nemici. Gli stessi avversari sono dotati di un'intelligenza artificiale che consente loro di individuare i corpi dei compagni e andare a caccia del protagonista, senza contare la possibilità di trovare riparo nel corso degli scontri a fuoco.

Prima di lasciarvi al trailer del gioco, il quale mostra alcune sequenze di gameplay utili per comprenderne meglio le meccaniche, vi ricordiamo che Intravenous è già disponibile su Steam ed è possibile acquistarlo per un periodo di tempo limitato al prezzo scontato di 10,79 euro, prima che ritorni al costo originale di 11,99 euro il prossimo 2 agosto 2021.

A proposito di Splinter Cell, sapevate che un po' della serie Ubisoft sarà nel nuovo sparatutto Tom Clancy's XDefiant?