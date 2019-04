L'intro di Borderlands ricreata con i personaggi di Apex Legends

Sono in molti ad aver notato somiglianze tra i personaggi di Apex Legends e gli eroi di Borderlands, tanto che un utente di Reddit ha deciso di ricreare l'intro del gioco Gearbox nel Battle Royale di Respawn. Il risultato? Potete vederlo in calce alla notizia...

L'autore ha utilizzato il brano "Ain't no rest for the wicked" dei Cage the Elephant per ricreare la sequenza introduttiva di Borderlands (uscito nel 2009 e tornato in versione rimasterizzata da pochi giorni su PC, PlayStation 4 e Xbox One) utilizzando però le leggende di Apex Legends. I commenti ricevuti sono stati in larga parte positivi, anche se si notano alcune incongruenze rispetto alla intro originale, in ogni caso si tratta di un lavoro certamente interessante e sicuramente degno di nota, che unisce due universi apparentemente non così troppo distanti tra loro...

In particolare Octane, leggenda introdotta con la Stagione 1 di Apex Legends, ha ricordato a molti un possibile personaggio di Borderlands grazie al suo design sopra le righe ed all'aspetto estetico in linea con quello della produzione targata Gearbox Software.