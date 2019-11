L'Introduzione di Darksiders Genesis nel nuovo video gameplay con Guerra e Conflitto

Gli sviluppatori di Airship Syndicate pubblicano sulle pagine di IGN.com un video gameplay inedito di Darksiders Genesis che mostra i primi atti della campagna principale di questo spin-off "alla Diablo" della serie ruolistica ideata da Joe Madureira.

Il capitolo introduttivo della storia di Darksiders Genesis ci aiuta a familiarizzare con il setting narrativo e ludico di un'opera che, per stessa ammissione del team capitanato da Joe Mad, farà da prologo agli eventi vissuti dagli emuli di Guerra nel primo capitolo di questa apprezzata saga fantasy.

Oltre al filmato in cinematica che racconta la storia del titolo e il suo antefatto, nei circa 16 minuti di scene di gioco mostratici da THQ Nordic ci viene illustrato anche il sistema escogitato dagli sviluppatori texani per farci apprendere i rudimenti di un gameplay basato sull'acquisizione e sulla costante evoluzione delle abilità.

Questa sorta di "tutorial esteso" offre così l'opportunità agli appassionati di action ruolistici con visuale dall'alto di intuire la profonda differenza tra i poteri, gli attacchi speciali e le mosse di Guerra e Conflitto, con due stili paralleli e complementari che, nelle intenzioni dei ragazzi al seguito di Madureira, contribuiranno ad elevare il tasso di rigiocabilità dell'opera.

A questo punto non ci resta che attendere il 5 dicembre per assistere al lancio di Darksiders Genesis su PC e Google Stadia. Le versioni console del titolo (qui trovate la nostra video anteprima di Darksiders Genesis) arriveranno invece il 14 febbraio su PS4 e Xbox One e in un periodo non meglio specificato del 2020 su Nintendo Switch.