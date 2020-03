L'introduzione di Genshin Impact nel nuovo video del GDR ispirato a Zelda

Gli autori cinesi di MiHoYo pubblicano un frammento della sequenza introduttiva di Genshin Impact, il chiacchierato action ruolistico a mondo aperto che trae ispirazione da Zelda Breath of the Wild e dalle avventure dello Studio Ghibli.

Con l'Opening Cutscene di Genshin Impact arriva anche un approfondimento, da parte degli sviluppatori cinesi, sugli eventi che andranno a tratteggiare il canovaccio narrativo di questo progetto.

Il team di MiHoYo si sofferma sulla storia di Tevyat, la dimensione open world che esploreremo nel titolo: "Tevyat è un mondo benedetto dai 7 Arconti Elementali. Sebbene la calamità che ha interessato il pianeta sia ormai cessata da tempo e le sue terre siano riuscite a guarire lentamente. la pace deve essere ancora ripristinata a Mondstadt, la Città del Vento. Le regioni limitrofe sono state oppresse da un'entità maligna, mentre un'antica Oscurità sta cercando un modo per ordire la sua vendetta contro gli abitanti del Tevyat".

Il nostro compito sarà perciò quello di sventare il ritorno delle forze del male impersonando uno dei tanti eroi che si recheranno nella regione che circonda la città di Mondstadt: le missioni che compiremo ci aiuteranno ad acquisire le abilità e i poteri richiesti per combattere contro le creature sguinzagliate dall'entità oscura che minaccia la pace del Tevyat.

L'uscita del titolo dovrebbe avvenire nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e sistemi mobile: nel frattempo, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Genshin Impact per approfondire la conoscenza del sistema di gioco, del comparto grafico e della storia di quest action GDR che si rifà a Zelda Breath of the Wild.