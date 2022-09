Introduzione ai Mondiali 2022 di League of Legends: date match e durata evento

Il Campionato Mondiale 2022 di League of Legends è alle porte! Il torneo avrà inizio il 29 settembre all'Arena Esports Stadium dell'Artz Pedregal a Città del Messico e accoglierà numerose squadre alla caccia del premio più ambito per il MOBA di casa Riot Games: chi vincerà?

Per chi si fosse interessato da poco al mondo esport, il Campionato Mondiale di League of Legends (conosciuto anche come "Mondiali") è il più importante torneo annuale internazionale che riunisce le più forti squadre sul pianeta in uno scontro per aggiudicarsi la Coppa degli Evocatori e guadagnarsi il titolo di Campione del mondo. Oltre 800 giocatori in più di 100 squadre professionistiche dell'esport di League of Legends si affrontano durante l'anno all'interno di una decina di leghe globali per qualificarsi al torneo. L'evento si sposta fra le regioni ospitanti ogni anno. Quest'anno, quattro città del Nord America ospiteranno le varie fasi della gara.

I Mondiali inizieranno con le qualificazioni il 29 settembre e si concluderanno con la finale del 5 novembre. La competizione conta tre fasi: qualificazioni, fase a gironi e fase eliminatoria (che comprende i quarti di finale, le semifinali e la finale). Esse saranno suddivise come segue:

Qualificazioni : 29 settembre - 4 ottobre all'Arena Esports Stadium dell'Artz Pedregal a Città del Messico, Messico

: 29 settembre - 4 ottobre all'Arena Esports Stadium dell'Artz Pedregal a Città del Messico, Messico Gironi : 7-10 ottobre e 13-16 ottobre all'Hulu Theater del Madison Square Garden a New York City

: 7-10 ottobre e 13-16 ottobre all'Hulu Theater del Madison Square Garden a New York City Quarti di finale : 20-23 ottobre all'Hulu Theater del Madison Square Garden a New York City

: 20-23 ottobre all'Hulu Theater del Madison Square Garden a New York City Semifinali : 29-30 ottobre alla State Farm Arena ad Atlanta, Georgia

: 29-30 ottobre alla State Farm Arena ad Atlanta, Georgia Finale: 5 novembre al Chase Center a San Francisco, California

Le teste di serie di una regione si basano sulle passate prestazioni nella scena internazionale. Le regioni che si sono rivelate consistentemente forti mandano alcune delle loro teste di serie direttamente nella fase a gironi, mentre le altre regioni ricevono meno posti per le proprie teste di serie e/o cominciano nella fase di qualificazione. A questo proposito, vi rimandiamo ai risultati del sorteggio dei gruppi per Worlds 2022.

In calce alla notizia trovate una grafica con tutte le squadre qualificatesi al torneo. Tra potenziali sorprese e volontà di conferma, siamo pronti ad assistere allo spettacolo!

In Italia, invece, torna il torneo Red Bull Factions.