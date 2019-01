Intruders Hide and Seek: un "Intenso Thriller Psicologico" in arrivo a febbraio su PSVR

Atteso per il 13 febbraio su Playstation VR, Intruders: Hide and Seek è un Gioco realizzato da Dedaelic Entertainment e Tessera Studios, definito dal Team di sviluppo come un "Intenso Thriller Psicologico".

All'interno del Gioco impersonerete Ben, un bambino di dieci anni impegnato a salvare la propria famiglia da un'improvvisa irruzione nella sua casa di cui si rendono responsabili tre misteriosi stranieri. Di seguito, vi proponiamo la sinossi di Intruders: Hide and Seek, così come proposta sul Sito Ufficiale: "In Intruders: Hide and Seek, tre misteriosi stranieri irrompono in una casa di campagna e prendono in ostaggio la famiglia Richter. Con i tuoi genitori immobilizzati e tua sorella nascosta, tu diventi Ben, il figlio maggiore, bloccato in casa con gli Intrusi. Dovrai trovare un modo per salvare la tua famiglia, mentre scopri chi sono i tre assalitori e che cosa vogliono. Dovrai spostarti senza farti notare, evitare ogni scontro e aiutare la tua famiglia a sopravvivere alla notte peggiore delle loro vite".



Il Titolo è stato premiato con alcuni riconoscimenti, tra cui Playstation Talent Award, SXSW Best Gaming Pitch Award e F&S Premio Titanium Award. Per farvi un'idea delle atmosfere che vi troverete ad affrontare all'interno di Intruders: Hide and Seek, vi suggeriamo la visione del Trailer di Annuncio, che potete trovare, come di consueto, in apertura a questa news. Come già segnalato, il Gioco sarà pubblicato per Playstation VR il prossimo 13 febbraio, mentre gli Sviluppatori programmano di rilasciarne una versione PC su Steam nel corso del 2020.