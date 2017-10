Invector riannunciato alla Paris Games Week 2017 con un nuovo trailer

Già presentato allasotto forma di, il titolo musicale diè tornato a mostrarsi nell'edizione di quest'anno con il titolo

Per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer che potete ammirare in cima alla notizia. Il titolo potrà vantare la collaborazione del produttore discografico e disc jockey svedese Avicii, che contribuirà alla realizzazione della colonna sonora. Sarà possibile giocare in solitaria oppure in split-screen fino a quattro giocatori, mentre ogni canzone sarà proposta con tre differenti livelli di difficoltà da padroneggiare.

Invector uscirà in esclusiva su PlayStation 4 in una data non ancora specificata. In calce alla notizia trovate anche una galleria ricca di screenshot del gioco.