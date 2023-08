Altro che inverno: l'inizio del 2024 sarà di fuoco su PlayStation 5 con i giochi in uscita

Gli inizi del 2024 vedono in programma l'uscita di grandi giochi su Playstation 5. Chi ha del backlog accumulato si prepari a vedere ingigantirsi la pila degli arretrati, perché i primi mesi del prossimo anno si apriranno col botto.

Dalla Gamescom 2023, infatti, sono giunte alcune date ufficiali sul rilascio di alcuni titoli molto attesi, come ad esempio Tekken 8, nuovo episodio che si inserisce all'interno della famosissima e amata serie di picchiaduro.

Nello specifico, ecco quali giochi sono in uscita nei primi mesi del 2024 su Playstation 5:

Prince of Persia: The Lost Crown — 18 Gennaio 2024

Tekken 8 — 26 Gennaio 2024

Granblue Fantasy: Relink — 1 Febbraio 2024

Persona 3 Reload — 2 Febbraio 2024

Suicide Squad: Kill the Justice League — 2 Febbraio 2024

Final Fantasy VII Rebirth — Primi mesi del 2024

Come se non bastasse, anche quest'anno le sorprese non sono finite. L'immenso Baldur's Gate 3, ad esempio, sta per sbarcare su Playstation 5 con le sue centinaia e centinaia di ore di gioco ed è già il più preordinato su Playstation Store.

Non soltanto: dietro l'angolo i giocatori Playstation 5 troveranno anche Marvel's Spider-Man 2, in arrivo il 20 Ottobre 2023, e Persona 5 Tactica, previsto per il 17 Novembre 2023. Insomma, sicuramente ci sarà un bel da fare e i mesi invernali, in un certo senso, saranno più caldi che mai.