L'investigatore privato Charles Reed cerca risposte nel nuovo trailer di The Sinking City

The Sinking City si prepara ad esordire ufficialmente sul mercato videoludico, ma, prima, propone ai videogiocatori più coraggiosi un nuovo gameplay trailer!

"Sono Charles Reed, detective privato. Sono venuto qui per cercare delle risposte": così esordisce il nuovo filmato dedicato all'avventura di stampo lovecraftiano firmata da Bigben e Frogwares Studio. Trovarne nella misteriosa città di Oakmont, Massachusetts, tuttavia, non sembra essere così facile. I videogiocatori si ritroveranno infatti catapultati all'interno di una realtà oscura in cui si ritroveranno a "seguire indizi che vorrebbero non aver mai trovato, e svelare un orrore cosmico che minaccia il mondo stesso". Ed il nuovo gameplay trailer di The Sinking City non manca di mostrare al proprio pubblico le atmosfere che caratterizzeranno questa nuova produzione. Come da tradizione, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: buona visione!



In precedenza, il team di sviluppo aveva offerto diversi dettagli sul sistema di investigazione di The Sinking City, protagonisti anche del recente video gameplay A Delicate Matter. A separarci dalla pubblicazione del titolo non figura ormai molto tempo: per i videogiocatori che non temono le atmosfere spettrali create da Bigben e Frogwares Studio, l'appuntamento è per il prossimo 27 giugno, siete pronti a svelare tutti i misteri di Oakmount?