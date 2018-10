Investimenti esport: i Cloud9 chiudono un finanziamento da 50 milioni di Dollari

L'organizzazione Cloud9 ha annunciato un finanziamento di $ 50 milioni in un nuovo round di investimenti guidato da Valor Equity Partners.

Sono inclusi nel round di finanziamento TrueBridge Capital Partners, Reimagined Ventures e il fondatore di Glassdoor (un sito in cui in maniera anonima dipendenti ed ex dipendenti valutano i propri superiori), Robert Hohman.

L'accordo ha posto Cloud9 sulla lista di Forbes delle startup miliardarie del 2018. Cloud9 è l'unica organizzazione di esport nella lista e si stima che avrà un guadagno stimato di $ 22 milioni.

L'investimento è un significativo passo in avanti rispetto ai $ 25 milioni raccolti da Cloud9 l'anno scorso, ovvero quando l'organizzazione stava acquistando un posto nella Overwatch League di Blizzard e un posto nella NA LCS di Riot Games. Con gli spot già acquisiti, i $ 50 milioni raccolti quest'anno consentiranno alla compagnia di compiere alcuni significativi investimenti nel 2019.

L'investimento potrebbe esser usato per la nuova struttura di addestramento e la nuova sede di Cloud9 a Los Angeles. Sia la Overwatch League che la NA LCS vengono giocate a Los Angeles ed è la sede della maggior parte delle organizzazioni di esport. I Cloud9 hanno vinto la prima stagione della Overwatch League con il loro franchise londinese. Il team NA LCS si è appena qualificato per gli ottavi del campionato mondiale di League of Legends e sta aspettando di vedere chi affronterà nel prossimo round della competizione.