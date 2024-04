Invincible, un gioco AAA sulla serie è in programma: Skybound avvia il crowdfunding

Dopo aver ottenuto grandi consensi sia con il fumetto originale che con il successivo adattamento televisivo, Invincible si prepara a conquistare anche il mondo videoludico con un nuovo progetto Tripla A. E Skybound è attivamente alla ricerca di risorse per mandare avanti lo sviluppo.

La compagnia ha infatti avviato una campagna crowdfunding tramite la piattaforma Republic che sta già ottenendo ampi riscontri: a 13 giorni dalla sua conclusione nel momento in cui scriviamo, su Republic il progetto ha già raccolto oltre 451.000 dollari, superando abbondantemente l'obiettivo minimo fissato sui 50.000 dollari. L'obiettivo massimo fissato da Skybound sarebbe in ogni caso di 5 milioni di dollari, cifra che al momento appare molto difficile da raggiungere nonostante le circa due settimane ancora disponibili per i finanziamenti.

In ogni caso le prime basi finanziarie dalle quali partire per sviluppare il gioco Tripla A di Invincible già sembrano esserci, con Skybound che può contare su un team composto da diversi veterani dell'industria provenienti da realtà come Electronic Arts ed Activision Blizzard. L'azienda ha inoltre precisato che "oltre 30 dipendenti sono già al lavoro sul nostro primo Tripla A interno basato su Invincible", la speranza dunque è che si raggiungano risorse sufficienti per sostenere in maniera adeguata lo sviluppo del nuovo gioco basato sull'acclamata opera nata dalla fantasia di Robert Kirkman.

Intanto dallo scorso febbraio è disponibile Invincible Guarding the Globe, gioco gratis per sistemi mobile prodotto da Ubisoft.

