Invincible Guarding the Globe: il gioco gratis è disponibile su iOS e Android

Le frizzanti atmosfere ammirate nel primo trailer di Invincible Guarding the Globe sono finalmente accessibili per tutti gli appassionati della serie animata di Robert Kirkman, in virtù dello sbarco ufficiale del nuovo gioco gratuito di Ubisoft su App Store, Google Play e Amazon Appstore.

Il titolo viene descritto da Ubisoft come un GDR idle a squadre, un'esperienza che sprona gli utenti a entrare a far parte della Global Defense Agency per proteggere il mondo nei panni di una recluta affidata a Cecil Stedman.

Con l'aiuto dell'incrollabile agente a capo della GDA, i giocatori devono contribuire a risolvere la situazione disastrosa in cui versa il pianeta. Per riuscire in questa impresa, gli appassionati vecchi e nuovi di Invincible devono reclutare e mettere insieme i personaggi migliori e peggiori dell'universo alternativo della serie di Kirkman. Ciascuno dei supereroi e villain sbloccati potrà essere potenziato e personalizzato, in modo tale da far aderire la propria squadra alla strategia di combattimento prediletta.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa nuova esperienza interattiva in salsa freemium ambientata nell'universo della serie animata di Invincible, ma prima vi lasciamo in compagnia del trailer che ne celebra il lancio su dispositivi iOS, Android e Amazon.