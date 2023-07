Invincible Guarding the Globe: la serie animata si fa videogioco, ecco il primo trailer!

Le anticipazioni d'inizio anno sullo sviluppo di un videogioco dedicato a Invincible trovano conferma con l'annuncio ufficiale di Invincible Guarding the Globe, un'esperienza interattiva da vivere interpretando i personaggi della serie animata di Robert Kirkman.

Sviluppato da Skybound Games con la collaborazione di Ubisoft Mobile Barcelona, Guarding the Globe riprende le atmosfere dei fumetti e della serie TV di Invincible targata Amazon Prime per narrare una storia mai vista, il tutto nella cornice di un gameplay strategico intriso di elementi ruolistici e pieno di combattimenti e oggetti collezionabili.

"Al fianco di Cecil Stedman, agente del governo a capo della Global Defense Agency, dovrai reclutare, gestire e inviare in azione gli eroi che avranno l'incarico di sventare gli attacchi criminali in svariati punti del pianeta. Ma ben presto sarà chiaro che questi criminali sono aiutati dai più inaspettati degli alleati, i cloni degli eroi di Invincible…"

Il nostro compito sarà perciò quello di intervenire nelle aree più 'sensibili' del pianeta per sventare attentati che minacciano la pace globale. Oltre a una splendida sequenza animata, il filmato di presentazione mostra degli scampoli di gameplay e ci offre una veloce infarinatura sul sistema di combattimento e sulle dinamiche legate alla gestione delle squadre di supereroi.

Invincible: Guarding the Globe è atteso in uscita entro fine 2023 su sistemi iOS e Android. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura ruolistica per sistemi mobile.