Invincible, non solo film e serie TV: i supereroi di Kirman diventeranno un videogioco?

A qualche settimana di distanza dall'annuncio dell'arrivo della seconda stagione di Invincible nel corso del 2023 su Amazon Prime Video, giungono ulteriori aggiornamenti sull'universo fumettistico ideato da Robert Kirkman.

Nel corso di una recente intervista, l'autore è infatti tornato a suggerire la possibile realizzazione di un videogioco ispirato alle avventure di Mark Grayson. Un'eventualità che era emersa già un anno fa e che da allora sembra essere rimasta costantemente sul tavolo di discussione di Robert Kirkman e Skybound Entertainment, editore di Invincible.

"Per quanto riguarda il settore dei videogiochi, - ha confermato il creatore di The Walking Dead - direi che i nostri piani sono onnicomprensivi". Nell'affrontare l'argomento, l'autore non si sbilancia, lasciando intendere che i suoi supereroi potrebbero entrare in azione tanto in un AAA dedicato quanto in divertenti crossover con titoli di grande successo. Un esperimento in tal senso era del resto già stato realizzato in occasione dell'evento a tema Invincible proposto all'interno di Fall Guys: Ultimate Knockout.



"Potrebbe sembrare che stia anticipando l'annuncio di qualcosa di straordinario, ma potrei anche sembrare un idiota che non ha la minima idea di cosa sta succedendo. - ha proseguito Kirkman sibillino - Ci sono cose davvero interessanti all'orizzonte, spero che si concretizzino. Se tutto andrà come deve, i fan di Invincible saranno molto felici!". In attesa di eventuali aggiornamenti sui piani di Kirkman e Skybound, segnaliamo che l'autore è tornato a discutere proprio di recente anche del destino del film live action di Invincible.