InXile: gli autori di Wasteland lavorano ad un RPG dalla 'grafica pazzesca'

Soltanto pochi mesi fa, i ragazzi di InXile Entertainment hanno confermato che, dopo il lancio di Wasteland 3, si sono immediatamente lanciati nello sviluppo di un nuovo ambizioso gioco ruolistico in arrivo presumibilmente su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Stando alle ultime dichiarazioni, il progetto non si trova attualmente in fase avanzata, e prima di conoscere qualcosa di realmente concreto dovremo probabilmente attendere ancora del tempo. Tuttavia, grazie a qualche piccola informazione che la software house si è lasciata scappare nella stesura di un nuovo annuncio di lavoro, possiamo apprendere qualcosa in più al riguardo.

InXile Entertainment si dice in cerca di un art director che possa unirsi al team e dar vita ad un RPG tripla A dalla "grafica pazzesca" che potrà fregiarsi di "modelli ad alta fedeltà e tecniche di illuminazione avanzate".

Insomma, sembra che dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, InXile abbia ora tutti i mezzi per pensare in grande e magari realizzare davvero il titolo più ambizioso nella sua storia, anche dal punto di vista tecnico.

Non ci resta insomma che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Microsoft e InXile. Voi che cosa vi aspettate dagli autori di Wasteland 3? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il titolo ha accolto da dicembre la traduzione italiana su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, mentre si attende ancora la data di lancio per le versioni PS4 e PS5, indicativamente in arrivo per l'inizio di quest'anno.