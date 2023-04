inXile Entertainment lavora a una IP esistente: l'avvistamento su LinkedIn

C'è grande fermento nei Microsoft Game Studios: mentre Tango Gameworks assume per un nuovo gioco, anche inXile Entertainment prosegue la propria attività dietro le quinte.

Sulla nuova esclusiva in arrivo su ecosistema verdecrociato non sappiamo purtroppo molto, ma nell'ultimo anno la dirigenza Xbox ha contribuito a elevare le aspettative. Più volte, Matt Booty ha ad esempio confermato di aver visto un gioco sbalorditivo in sviluppo presso inXile Entertainment. Quale sia l'identità precisa del titolo è però ancora cosa da accertare, mentre un interessante avvistamento solleva ulteriori interrogativi.

In passato, diversi rumor relativi alla software house avevano citato il misterioso Project Cobalt, un RPG in Unreal Engine 5 dalle atmosfere steampunk. Quest'ultimo, tuttavia, non è mai stato annunciato ufficialmente, mentre ora dal mondo di LinkedIn arriva una rivelazione inaspettata. Nel proprio profilo personale, il game designer George Williams riporta infatti di essersi dedicato a una IP esistente nel corso della sua esperienza in inXile Entertainment. Tra ottobre 2021 e giugno 2022, il professionista ha militato presso la software house, contribuendo alla realizzazione di un videogioco che tuttavia risulta ancora vincolato da NDA.



In passato, inXile Entertainment ha firmato molteplici capitoli della serie Wasteland e The Bard's Tale, oltre a Torment: Tides of Numera: che una di queste IP sia in procinto di fare ritorno? Al momento, non resta che sperare di veder apparire il team sul palco dell'Xbox Games Showcase di giugno!