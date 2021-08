InXile lavora ad un action-RPG open world per Xbox, stando ad un annuncio di lavoro

In occasione dell'Xbox Showcase tenuto da Microsoft in occasione della GamesCom 2021, InXile Entertainment ha svelato la data di lancio di Cult of the Holy Detonation, la nuova espansione di Wasteland 3. Lo studio, intanto, sembra portare avanti senza sosta i lavori sul suo nuovo progetto.

Pur non essendo ancora stato presentato al pubblico, conosciamo alcuni dettagli sul nuovo gioco targato InXile grazie ai vari annunci di lavoro diffusi online dalla software house facente parte degli Xbox Game Studios. Sapevamo già da tempo che gli autori di Wasteland 3 hanno avviato lo sviluppo di un nuovo titolo ruolistico che punta ad avere una grafica impressionante, ma oggi emergono dettagli aggiuntivi sul progetto.

InXile si dice attualmente in cerca di un Systems Engineer che abbia preferibilmente maturato esperienza con giochi open world e con action-RPG caratterizzati dalla presenza della telecamera sia in prima che terza persona. Che possano dunque essere indizi concreti sulla natura del prossimo gioco di ruolo dello studio?

Dopo aver regalato un altro atto d'amore nei confronti dei titoli anni '90 con Wasteland 3, sembra che InXile voglia andare incontro alle tendenze moderne, che assecondo giochi fortemente improntati sul combattimento d'azione in tempo reale e sull'esplorazione libera di vaste aree a mondo aperto. Naturalmente, il prossimo titolo dello studio arriverà in esclusiva su PC Windows 10 e console Xbox, ma al momento è difficile dire se possa trattarsi di un progetto esclusivamente next-gen.