inXile sta lavorando ad un RPG non ancora annunciato, ecco alcuni dettagli

Dopo aver pubblicato l'ottimo Wasteland 3, ultimo gioco sviluppato nell'era pre-Microsoft, i ragazzi di inXile si sono messi al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato per gli Xbox Game Studios. Un annuncio di lavoro ci consente di scoprire qualche caratteristica di questo nuovo gioco.

L'annuncio di lavoro pubblicato da inXile contiene una serie di posizioni ancora aperte per gli studi di Tustin (in California) e di New Orleans (in Louisiana). Alcune di queste contengono interessanti dettagli sul gioco in cantiere: lo studio è infatti alla ricerca di un Senior Gameplay Designer "che lavori su un progetto non ancora annunciato per la next-gen. Collaborerai con tutto il team di sviluppo, progettando e implementando potenti armi tattili in prima persona e abilità di combattimento uniche che spingono il giocatore nel mezzo dell'azione".

Un'altra posizione per un Gameplay System Engineer cita tra le varie responsabilità quella di "lavorare con il team per implementare funzionalità end-to-end di un RPG come Missioni, Dialoghi, Abilità, Progressione, ecc...". I candidati per il ruolo di Senior Gameplay Engineer devono invece "avere esperienza nella prototipazione di esperienze per RPG e giochi orientati all'azione oltre alla passione nella creazione di un gameplay avvincente". Ogni posizione richiede infine esperienze avanzate per l'utilizzo di Unreal Engine.

Insomma, dagli indizi appena snocciolati inXile potrebbe essere al lavoro su un action-RPG in prima persona (o comunque con elementi simili), magari con elementi Steampunk come emerso negli ultimi rumor. Non resta che attendere i prossimi annunci ufficiali per saperne di più. Nel frattempo potete trovare la recensione di Wasteland 3 sulle pagine di Everyeye.