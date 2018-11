inXile è al lavoro sulla remastered del primo Wasteland?

Rispondendo a una domanda su Twitter, inXile Entertainment (ora di proprietà di Microsoft Game Studios) ha rivelato di essere al lavoro su una remastered del primo Wasteland, uscito nel 1988 su Commodore 64 e Apple II.

Pubblicato da Electronic Arts, Wasteland ha dato il via ad una serie di notevole successo, ispirando anche altre produzioni come Fallout, ora sembra che il gioco possa tornare giusto in tempo per il trentesimo anniversario. Purtroppo non ci sono dettagli in merito, restiamo quindi in attesa di saperne di più.

inXile sta sviluppando anche The Bard's Tale IV e Wasteland 3, la compagnia ha già confermato che nonostante l'acquisizione di Microsoft i due giochi in questione arriveranno non solo su PC e Xbox One ma anche su PlayStation 4, rispettando così gli accordi presi in precedenza.