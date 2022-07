inXile, al via il motion capture: progressi per l'RPG in Unreal Engine 5

Per il momento, tutto ciò che sappiamo sul progetto è che il prossimo gioco di inXile sarà un RPG in Unreal Engine 5. Oltre a questo, tuttavia, la software house non ha offerto ulteriori dettagli in merito.

La curiosità in merito a questa futura esclusiva PC e Xbox Series X|S è dunque molto forte: una circostanza sulla quale il team di sviluppo si diverte a scherzare. Dai canali social di inXile Entertainment, arriva infatti un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori in seno al team Microsoft. Come potete verificare dal cinguettio presente in calce a questa news, al momento gli sviluppatori sono impegnati con delle misteriose sessioni di motion capture.

Purtroppo, dall'istantanea diffusa su Twitter è impossibile carpire informazioni sulla natura del progetto. Secondo i rumor diffusisi lo scorso anno, il gioco di inXile risponderebbe al nome in codice di Project Cobalt. Il titolo, sempre stando alle indiscrezioni, sarebbe un'avventura ruolistica dall'ambientazione steampunk, il cui debutto sarebbe atteso nel corso del 2023. Al momento, il team degli Xbox Game Studios non ha offerto alcuna conferma in merito.



A questo punto, non resta che attendere fiduciosi dettagli dai veritici di inXile Entertainmente, nella speranza che il team possa presto mostrare il risultato dei propri sforzi creativi.