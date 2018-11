inXile sta già lavorando ad un'esclusiva Microsoft; lo studio crescerà del 30%

Insieme ad Obsdian, anche i ragazzi di Inxile Entertainment, autori di giochi come Wasteland e Torment: Tides of Numenera, si sono recentemente accasati fra le fila di Microsoft, come annunciato durante l'X018 tenutosi a Città del Messico.

Come cambierà l'organizzazione interna del team di sviluppo a seguito dell'acquisizione portata a termine dal colosso di Redmond? Ne ha parlato Brian Fargo, fondatore di inXile, ai microfoni di Eurogamer.net.

"È come se i miei ragazzi non si fossero accorti di nulla. Tutto rimane esattamente uguale", ha spiegato Fargo, lasciando intendere come Microsoft stia lasciando grande libertà creativa alla sua nuova software house first party.

Al contrario, il supporto economico della compagnia si farà sentire eccome, e svincolerà inXile dalla necessità di ripiegare sulle campagne di crowdfunding come avvenuto in passato con la piattaforma Fig. Oltre a maggiori fondi, lo studio potrà contare anche su un consistente aumento dei suoi membri: "Nel breve termine parliamo di un aumento del 30% circa. Non stiamo cercando di diventare un team di centinaia di persone, vogliamo semplicemente colmare le lacune dove ne avevamo disperamente bisogno: disporre di addetti a tempo pieno al comparto audio, all'illuminazione, alle scene cinematiche; tutti questi aspetti che potranno migliorare ciò che stiamo facendo".

Infine, per la gioia dei fan, Fargo ha confermato che inXile è attualmente al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato che ha ben impressionato Microsoft. Con maggiori mezzi a propria disposizione, la software house valuterà ora in che modo migliorare quanto è già stato fatto. Sembra praticamente certo, a questo punto, che il gioco arriverà in esclusiva su Xbox One e Windows 10. Ricordiamo che inXile rimane parallelamente impegnata su Wasteland 3 e The Bard's Tale 4.