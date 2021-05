InXile sta sviluppando un FPS RPG per next-gen? Indizi dal team di sviluppo

InXile è attualmente al lavoro su molti giochi e uno di questi sembra essere un ibrido tra FPS e gioco di ruolo, almeno stando ad un Tweet pubblicato dallo stesso team di sviluppo e che sembra anticipare l'arrivo di novità.

Il profilo ufficiale Xbox ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo "quale tipo di gioco vi piacerebbe giocare prossimamente?" La risposta di InXile non si fa attendere e recita "Pulled New + FPS + RPG" con tanto di faccina dubbiosa e pensierosa.

Che possa essere questa la nuova IP che lascerà sbalorditi i giocatori Xbox? A quanto sembra uno degli studi Microsoft è a lavoro su una nuova proprietà intellettuale che arriverà al day one su Game Pass e che stupirà il pubblico, stando alle parole di Ben Decker di Xbox.

Non è ovviamente detto che InXile sia in qualche modo legata a questo progetto e non è neanche certo che lo studio stia effettivamente lavorando ad un gioco ibrido tra FPS e GDR, il Tweet potrebbe essere ironico e non essere in alcun modo legato all'anticipazione di un nuovo progetto in sviluppo.

InXile sta sviluppando un RPG non ancora annunciato che molti associano ad un nuovo episodio di Wasteland, ma chissà che non possa essere proprio questo il titolo "ibridato" con uno sparatutto.