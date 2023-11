inZOI sulle orme di The Sims e GTA: il nuovo life-sim ha una grafica stellare!

I vertici di Krafton fanno sul serio: dopo aver confermato l'arrivo nel 2024 dell'extraction shooter Project Black Budget dagli autori di PUBG e aver fissato la finestra di lancio di Subnautica 3, la holding sudcoreana presenta inZOI, un life simulator che promette di fare breccia nel cuore dei fan di The Sims.

Sviluppato dalle fucine digitali di Krafton, inZOI sfrutta le ultime tecnologie integrate nel motore grafico Unreal Engine 5 per restituirci a schermo un'esperienza iperrealistica che trae spunto dai gestionali come The Sims e dai sandbox free roaming in terza persona come GTA Online.

Come possiamo scoprire ammirando le scene confezionate da Krafton per svelare al mondo questo promettente sim-life, inZOI promette di trasportarci in una vera e propria vita parallela all'interno di un contesto cittadino in costante mutamento. Il nostro alter-ego può studiare o svolgere decine di lavori, interagire con un'infinità di personaggi secondari, instaurare relazioni di amicizia e d'amore, personalizzare il proprio guardaroba, arredare la propria abitazione e darsi alla pazza gioia tra hobby e lavoretti casalinghi. Non bastasse questo livello di immersività, nel titolo ci sarà spazio persino per una Director's Mode che lo trasformerà in una sorta di god game permettendo agli utenti di assumere il controllo di qualsiasi PNG presente sulla mappa.

Il lancio di inZOI è previsto nella seconda metà del 2024 su PC: in calce e in cima alla notizia trovate il video di annuncio mostrato durante l'evento sudcoreano G-STAR 2023 e le primissime immagini in-engine che ben testimoniano il tenore grafico e la ricchezza di contenuti promessaci da Krafton. Se amate le esperienze sim-life, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Life by You, come The Sims ma open world.