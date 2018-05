IO Interactive: Hitman ha superato i 13 milioni di giocatori

Come annunciato nelle scorse ore dagli sviluppatori di IO Interactive, Hitman, ultimo capitolo della serie stealth dedicata all'Agente 47, ha ad oggi raggiunto e superato i 13 milioni di giocatori.

Commercialmente parlando, il successo di Hitman è arrivato solo dopo una lunga fase di rodaggio. Il gioco, a differenza delle precedenti iterazioni, è stato pubblicato ad episodi da IO Interactive, ed è stato inizialmente reso disponibile nella sola edizione digitale. Questo, a detta degli sviluppatori stessi, potrebbero aver instillato dubbi e confusione nei fan, portando così ad un parziale insuccesso in termini di vendite. Tuttavia, sin dalla pubblicazione della GOTY Edition del gioco con tanto di edizione fisica, i numeri di vendita hanno registrato un significativo boost, passando così da 7 milioni di giocatori risalenti allo scorso novembre, ai 13 milioni di oggi. Considerando questo, IO Interactive si dice rammaricata di non aver reso disponibile prima la versione retail del gioco.

La prima stagione di Hitman è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Di recente, ha fatto il suo debutto la Definitive Edition del gioco, che include tutti i contenuti pubblicati ad oggi. Ricordiamo inoltre che Io Interactive sta continuando a lavorare alla seconda stagione del suo stealth game, sebbene al momento non ci siano dettagli più specifici in merito.