IO Interactive: lo studio di Hitman si espande con una nuova sede a Malmö

A seguito della pubblicazione di Hitman 2, sembra che IO Interactive abbia in mente grandi piani per il proprio futuro. La casa sviluppatrice ha annuciato di aver aperto un nuova nuova sede a Malmö, in Svezia, che lavorerà d'ora in avanti in sinergia con lo studio principale di Copenhagen.

"Siamo super entusiasti di annunciare IOI Malmö", le dichiarazioni del CEO Hakan Abrak. "Espanderemo IO Interactive per metterci in contatto con una vivace community di sviluppatori videoludici e per portare la nostra unica cultura in questa incredibile città.

Inoltre, questo accrescerà le nostre forze per la creazione di nuovi e avvincenti ambientazioni, universi e franchise. In altre parole, IO Interactive Malmö e Copenhagen sono una sola famiglia".

Stando alle parole di Abrak, dunque, non solo la serie di Hitman beneficerà d'ora in poi del supporto del nuovo team svedese, ma IO Interactive potrà puntare alla creazione di nuovi universi interattivi, e magari lavorare su più progetti contemporaneamente. A giudicare da questa scelta, inoltre, sembrerebbe che la situazione finanziaria in casa IO Interactive non sia così drammatica come la si dipingeva al lancio di Hitman 2, che a poche settimane dal debutto era già disponibile a prezzo dimezzato. Ricordiamo che lo studio si è separato nel 2017 da Square-Enix dopo nove anni di collaborazione con il publisher nipponico.