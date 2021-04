iOS 14.5: il nuovo update aggiunge il supporto ai controller PS5 e Xbox Series X/S

L'arrivo dell'aggiornamento iOS 14.5 porta in dote un'importante novità per tutti gli appassionati di videogiochi che possiedono un dispositivo mobile di Apple. L'update, infatti, introduce l'atteso supporto ai controller di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Una volta provveduto all'installazione dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo della casa di Cupertino, l'utenza iPhone o iPad che possiede anche una console next gen di Sony e Microsoft può sincronizzare il controller della propria piattaforma casalinga d'elezione per videogiocare sul proprio melafonino.

Il processo di sincronizzazione del DualSense di PS5 e del pad di Xbox Series X/S con un sistema iOS aggiornato alla versione 14.5 avviene in maniera del tutto analoga a quello necessario per effettuare il pairing di un dispositivo iPhone o iPad con DualShock 4 di PS4 e il controller di Xbox One.

In questo modo, è possibile sfruttare i controller delle ultime console casalinghe per giocare ai titoli iOS che supportano i pad, inclusi i giochi fruibili attraverso l'abbonamento ad Apple Arcade. Per rimanere in tema, su queste pagine trovate un video di Xbox Cloud Gaming alla prova su iOS, con i test effettuati dal giornalista Tom Warren di The Verge sulla versione in beta testing del servizio in game streaming collegato a Xbox Game Pass Ultimate.