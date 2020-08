iPhone con Fortnite preinstallato in vendita a migliaia di euro su eBay!

Mentre infuria la battaglia tra Epic Games ed Apple/Google, a rimetterci sono i giocatori, che a seguito della decisione della casa di Cupertino non sono più in grado di scaricare Fortnite da App Store e Google Play.

Come siamo arrivati a tutto questo? Epic Games ha implementato in Fortnite un metodo di pagamento diretto per gli acquisti di beni digitali in-game (come i V-Bucks) su App Store e Google Play, per evitare di pagare la consueta tassa del 30% ai colossi che controllano le due piattaforme digitali. Una mossa che oltre a non essere stata vista di buon occhio, ha anche violato i termini dei due servizi, per cui Apple e Google hanno provveduto a rimuovere Fortnite dai rispettivi store.

Una delle conseguenze di questa decisione è stata la comparsa su eBay di tanti iPhone con Fortnite installato proposti a prezzi esorbitanti. Basta fare una semplice ricerca sulla piattaforma di vendita digitale utilizzando le chiavi "iPhone Fortnite" per rendersi conto della situazione: sono presenti differenti modelli dello smartphone della mela morsicata - dai 6s, 7 e 8 fino ad arrivare agli X e 11 Pro - a prezzi che variano dagli 800 euro ai 3 mila euro! Addirittura c'è un utente che sta proponendo il suo iPhone XR Product Red alla cifra fuori dal mondo di 9 mila euro! Non sappiamo se queste inserzioni stanno avendo successo o meno, ma si tratta certamente di una situazione figlia di una battaglia che, al momento, sta solo danneggiando i giocatori che non sono più liberi di scaricare uno dei titoli di maggior successo dei nostri tempi.