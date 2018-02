iPhone SE 2, Google, Jeff Bezos e Whatsapp dominano la settimana. Le top news tech

E' domenica, ed è tempo di tirare le somme della settimana tech che si è conclusa, ma che troverà il culmine oggi pomeriggio con l'inizio deldi Barcellona che seguiremo da vicino. Come dicevamo negli scorsi giorni, è stata una settimana molto interessante, che ha dato ai nostri utenti molti spunti di riflessione.

E' arrivata, in via indiretta, l'ufficialità della riduzione per la produzione di iPhone X, l'ultimo smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino a cui Apple avrebbe tagliato gli ordini, come ampiamente preventivato da analisti ed esperti del settore. Una decisione che ha destato non poche preoccupazioni a Samsung, che ora sarà costretta a trovare altri acquirenti per i pannelli OLED, sebbene questi siano costosissimi.

Sempre dal fronte Apple, sono nuovamente emersi in rete nuovi rumor su iPhone SE 2, la nuova generazione di smartphone di fascia bassa della Mela che si prospetta essere uno dei cellulari più attesi dell'anno. Le nuove schede trapelate parlano di display da 4,2 pollici, assenza del 3D Touch e processore A10, in miglioramento rispetto all'A9 della prima generazione. A quanto pare il cellulare sfoggerà 2 gigabyte di RAM e sarà disponibile nei tagli di memoria da 32 e 128 gigabyte, con tanto di Touch ID integrato sotto lo schermo. Il lancio sarebbe previsto per il WWDC. La speranza di Apple è che attraverso questo smartphone metta fine al calo delle vendite del settore, il primo degli ultimi dieci anni.

E, chiudiamo la nostra parentesi su Apple parlando di un curriculum vitae pieno di errori di Steve Jobs che è stato messo all'asta per 35.000 Dollari, ma che per coloro che non se lo possono permettere (tanti, probabilmente) fornisce un'istantanea quanto mai intima di un periodo difficile per Jobs, precedente alla fondazione di Apple.

Tra i protagonisti assoluti della settimana c'è stato Google. Il team Project Zero del motore di ricerca ha scoperto una grave falla di sicurezza in uTorrent, che potrebbe mettere a rischio la sicurezza di milioni di utenti che quotidianamente utilizzano il famoso client per BitTorrent. Anche il motore di ricerca è stato "investito" dai rumor, questa volta su Android P, che potrebbe includere tante novità a livello grafico.

Tralasciando l'aspetto software, e concentrandoci su quello "reale", Jeff Bezos ha cominciato la costruzione dell'orologio da 10.000 anni in una montagna del Texas. L'obiettivo è lasciare un regalo alle future generazioni, come affermato da Danny Hillis (uno dei creatori del progetto) nei piani originali del progetto. Per il futuro, Amazon intende puntare ancora di più su Amazon Go, i negozi senza cassa di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Il gigante degli e-commerce avrebbe pianificato l'apertura di ben sei punti vendita negli USA.

E mentre facciamo un passo in avanti, Whatsapp potrebbe farne due indietro. Il motivo? La piattaforma di messaggistica istantanea sarebbe ormai prossima ad introdurre un suono tipo i trilli di Windows Live Messenger, allo scopo di "risvegliare" quei contatti che non sono soliti rispondere immediatamente.