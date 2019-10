I primi a preordinare Pokémon Spada e Scudo su Nintendo eShop avranno uno steelbook gratis

Singolare annuncio quello appena effettuato da Nintendo, ma che potrebbe interessare a qualche utente. L'azienda ha infatti rivelato su Twitter che i primi a preordinare Pokémon Spada e Scudo attraverso l'eShop, potranno richiedere gratuitamente uno steelbook del gioco.

I pre-ordini dal Nintendo eShop sono infatti già iniziati, e la Grande N ha pensato a questa iniziativa per incentivare gli utenti a prenotare la propria copia del gioco. La promozione è gratis ed è valida fino ad esaurimento scorte, per cui chi fosse interessato a riceverla, non ha che da richiederla a Nintendo stessa, seguendo le istruzioni riportate nel tweet in calce alla news.

Naturalmente la possibilità di ricevere lo steelbook è valida anche per chi preordina la versione fisica di Pokémon Spada e Scudo, il che ha effettivamente senso. Speriamo che le scorte bastino per tutti.

Che ne pensate di questa iniziativa? Ne approfitterete?

Nel frattempo è stato svelato il peso di Pokémon Spada e Scudo. Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Pokémon Spada e Scudo.